قوانين الأوسكار تثير غضب نجوم ونحمات هوليوود

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلنت امس اكاديمية جوائز الاوسكار عن قواعد جديدة ستلزم صناع السينما لاتباعها بداية من عام 2025، ستكون ضرورية التوفر في الأفلام التي يطمح صناعها لأن يتم ترشحها لجائزة أفضل فيلم.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الأوسكار اقرت بانه بداية من عام 2025، سيكون لازما على الافلام التي ستترشح لجائزة افضل فيلم، أن تضم اما ابطال من اعراق اقلية من المجتمع او سيدات او منتمون لمجتمع الشواذ.
وكان من ضمن النجوم الحانقين على هذه القرارات، كريستي الي التي قالت لا يمكن ان نملي على بيكاسو ما يضعه في لوحاته، ووصفت القرار بالسخيف.

أخبار تهمك

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مثيرة فى انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تصريح من الشركة المطورة للقاح أكسفورد بعد تعليق التجارب السريرية

منذ حوالي 7 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع إسلام عيسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

برشلونة يحدد بديل نجم الفريق

07:16 ص

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟