قوانين الأوسكار تثير غضب نجوم ونحمات هوليوود

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أعلنت امس اكاديمية جوائز الاوسكار عن قواعد جديدة ستلزم صناع السينما لاتباعها بداية من عام 2025، ستكون ضرورية التوفر في الأفلام التي يطمح صناعها لأن يتم ترشحها لجائزة أفضل فيلم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الأوسكار اقرت بانه بداية من عام 2025، سيكون لازما على الافلام التي ستترشح لجائزة افضل فيلم، أن تضم اما ابطال من اعراق اقلية من المجتمع او سيدات او منتمون لمجتمع الشواذ.

وكان من ضمن النجوم الحانقين على هذه القرارات، كريستي الي التي قالت لا يمكن ان نملي على بيكاسو ما يضعه في لوحاته، ووصفت القرار بالسخيف.

