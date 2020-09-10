ماشين جن كيلي يشارك في فيلم جديد من بطولة روبرت دي نيرو

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يستعد الموسيقي الشاب ماشين جن كيلي للدخول في اول تجربة سينمائية له في مسيرته، بمشاركته في بطولة فيلم يشارك به النجم الكبير روبيرت دي نيرو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيكون من اخراج المخرج الكبير راندال إيميت، وستدور احداثه حول مدمن مخدرات، يسعى لتحقيق العدالة لنفسه بعد تعافيه من الأدمان.

وطوال احداث الفيلم يسعى هذا المدمن لملاحقة تاجر المخدرات الذي دفعه لهذا العالم المشبوه.

