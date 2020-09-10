اسباب يرجع لها وقف برنامج آل كارداشيان الواقعي

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اعلنت امس نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن وقف عرض برنامج عائلتها الواقعي الشهير، بعد 14 عام على عرضه للمرة الاولى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الاسباب قد تكون وراء هذا القرار، من ضمنها تراجع نسب مشاهدات البرنامج، بعد ما ادلى به كاني ويست من تصريحات مثير للجدل.

بالإضافة لرغبة فتيات الاسرة في الانتباه بشكل اكبر لأبنائهم في المستقبل بعيدا عن كاميرات التليفزيون.

