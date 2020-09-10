تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، كواليس مكالمة أسامة حسني، مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل اقناعه بالاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أسامة حسني أكد على أحمد فتحي خلال الاتصال بأنه إذا كان يرغب فى الاستمرار ضمن صفوف فريق الأهلي، فسوف يساعده بعقد جلسة بينه وبين محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء".
 
وأضاف: "أحمد فتحي شدد على أسامة حسني بأنه فى حالة رغبة النادي الأهلي فى استمراره فعليه الدخول فى مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز".

ويذكر أن بيراميدز أعلن منذ أشهر عن تعاقده مع أحمد فتحي ليكون لاعب فى صفوف الفريق الموسم القادم.

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