تفاصيل مثيرة فى انتقال رمضان صبحي لبيراميدز
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:12 ص
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي انتقل من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجلزي إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان انضم إلى بيراميدز مقابل 2 مليون نصف جنيه إسترليني يتم دفعهم على ثلاث أقساط، وهو مبلغ أقل بـ750 ألف جنيه إسترليني عن عرض النادي الأهلي".
وأضاف: "هيدرسفيلد وافق على عرض نادي بيراميدز على الرغم من أنه أقل من النادي الأهلي بسبب رغبة رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الفريق السماوي".
وتابع: "رمضان صبحي وافق على عرض نادي بيراميدز خلال يومين فقط دون تردد".
ويذكر أن بيراميدز سيواجه المصري اليوم ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.