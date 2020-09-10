عصام صاصا يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد بعنوان "أعداء كتير"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن عصام صاصا، عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد يحمل اسم "أعداء كتير".

حيث نشر عصام صاصا كوبلية من الأغنية غبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق قائلاً: "يلا التريند الجديد وصل ، انتظروا مهرجان أعداء كتير".

يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبيرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي انتشرت بالشارع المصري وحققت نجاحاً كبيراً .


والجدير بالذكر أن عصام صاصا شارك عمر كمال مؤخرًا في ديو غنائي بعنوان "أنا مستغني عنكم".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي "أنا مستغني عنكم همشي ومش هرجعلكم .. انتو جيتو عليا كتير .. وأنا ياما استحملتكم.. علمتوني الأسي .. ومشوفتش غير أذي شوفت المر أنا منكو والخير بيتنسي .. كله باعني مين أشتري.. صاحبي خاني وأفتري .. مش فاهم أيه اللي جري مع إني كنت بحب أماشيه.. أنا إنسان كاره نفسه وإنتو عليا كتير تقسو .. ليه في جراحي بتتوصو.. وأنا زعلكم بزعل عليه".


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