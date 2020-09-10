في عيد ميلادها الـ47.. تعرف على عدد أزواج وفاء الكيلاني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحل اليوم الخميس 10 سبتمبر عيد ميلاد الإعلامية وفاء الكيلاني، التي تعد واحدة من أنجح المذيعات في الوطن العربي.

واكتملت وفاء الكيلاني اليوم عامها الـ 47، تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من "طوني مخايل" الذي كان يعمل في مجال التلفزيون خارج لبنان في إيطاليا وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية، قم تزوجت في مصر لشيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وقالت في تصريحات صحفية حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيا.


أعلنت في 9 مايو 2017، ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة، أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم حسن، وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سرًا لمدة عام قبل إعلان زواجهم.

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