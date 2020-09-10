إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على السعودية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
أرشيفية - علم السعودية
أرشيفية - علم السعودية
الفجر
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وتكثر الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ، على المملكة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب دورها في دعم الشرعية في اليمن، التي انقلب عليها الحوثيون.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية.

كما أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم القيادة، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

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طائرة مفخخة السعودية الحوثيين اعتراض وتدمير طائرة

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