أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بأكلة والدته المفضلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن الأكلة المفضلة لوالدته عن طريق نشر صورة لوالدته الفنانة سمية الألفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".


وعلق أحمد على الصورة: "ماما لطيفة جدًا تحب الرقائق المقلية". 


يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم"الحارث" يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبد الرسول، والفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير.

أخبار تهمك

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

02:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟