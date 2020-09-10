غفران محمد برفقة منال الصيفي من كواليس مسلسل "جمال الحريم"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة غفران محمد، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وظهرت غفران بالصورة برفقة المخرجة منال الصيفي من كواليس مسلسل "جمال الحريم"، وعلقت قائله: "مع أستاذة منال الصيفي من كواليس مسلسل "جمال الحريم " قريباً".

مسلسل "جمال الحريم" من تأليف سوسن عامر، وهو بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة رنا رئيس.

 
يُشار أن آخر أعمال غفران مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

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