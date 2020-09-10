محمود فارس يطرح البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد "3 دقايق مع فارس"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرح الفنان محمود فارس، البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد "3 دقايق مع فارس"، تمهيداً لعرضه الفترة المقبلة، وعلق محمود فارس علي البوستر قائلاً: "3 دقايق مع فارس انتظرونا".

ووجه له الكثير من محبيه رسالة تهنئة ومن أبرزها "مبروك يا حورس في بالتوفيق والنجاح الدائم".

ويعد برنامج "3 دقايق مع فارس"، التجربة الأولى للفنان محمود فارس في مجال تقديم البرامج

دقايق مع فارس " مكون من 15 حلقة وتدور فكرته عن فن الأداء التمثيلي في فنون الدراما مع استعراض بعض النماذج الدرامية في ثلاث دقائق ، ويجسد "فارس" في كل حلقة شخصية مختلفة في إطار كوميكدي أو تراچيدي يناقش من خلالها مواضيع تمس المجتمع المصري.

البرنامج بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، إنتاج شركة ليونز للآنتاج السينمائي، توزيع وكتابة وإخراج ياسر بدوي.

وفي سياق منفصل ينتظر الفنان محمود فارس عرض فيلمه والذي يحمل اسم "ممكن أصورك" ، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الروائية القصيرة، وتدور أحداثه فى إطار درامي تشويقي حول معاناة طفل يمر بظروف صعبة في حياته وتتطور الأحداث لتكشف عن مفاجآت تقلب حياته رأساً على عقب.

ممكن أصورك" من بطولة جيهان قمري، محمود فارس، عواطف حلمي، محمود جمعة محمود متولي، سيناريو هند محمود ، فكرة وإخراج أيمن لطفي.

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