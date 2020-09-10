بالأسود اللامع.. رايا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رايا بالصورة بفستان طويل باللون الأسود الامع ونسقت معه شنطة سوداء، وتركت شعرها الطويل منسدلاً علي كتفيها، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "جميلة ربي يحفظك".

يذكر أن رايا أبي راشد دائما ما تثير الجدل من خلال مشاركتها لبعض الصور المثير للجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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