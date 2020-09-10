شاهد.. حبيبة طارق العريان بإطلالة جرئية في أحدث جلسة تصوير لها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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خضعت نيكول سمعان، حبيبة المخرج طارق العريان، لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت جمهورها بصور من تلك الجلسة عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نيكول في الصور بإطلالة جرئية مرتدية فستان أحمر في أسود مكشوف الظهر ، ورضعت ميكب صاخب وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها.

يشار أن أصالة انفصلت عن المخرج طارق العريان بعد أن كانت تجمعهما ببعض قصة حب طويلة، حيث استمر زواجهما لمدة 14 عامًا ، وأعلنت أصالة عن ذلك الإنفصال من خلال حسابها بموقع "أنستجرام" ، وكتبت :"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

والجدير ذكوه أن أصالة طرحت أحدث أغانيها بعنوان «الحب والسلام» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب أوائل شهر يوليو الجارى، وتخطت الأغنية مليونى مشاهدة.

أغنية "الحب والسلام"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وظهر فى الكليب عدد من الرموز الفنية السياسية، وانتهت أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم «وش كنت أقول» ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

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