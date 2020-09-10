الهلال يكتب‫ التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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سطر فريق الهلال تاريخًا جديدًا لنفسه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح أكثر فريق يحصد عدد من النقاط في تاريخ البطولة.

‫وحصل الهلال ٧٢ نقطة توج بهم بطلا للمسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق يصحب عدد النقاط متفوقا على النصر الذي حصد ٧٠ نقطة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.‬

‫وتوج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعدما حسم المنافسة لصالحه مع ملاحقه النصر وذلك قبل جولتين من النهاية.‬

‫وأسدل مساء أمس اليوم الأربعاء الستار على الدوري السعودي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث توج الهلال باللقب فيما هبطت أندية الفيحاء والعدالة والحزم.

الترتيب النهائي للدوري السعودي:-

1- الهلال 72 نقطة

2- النصر 64 نقطة

3- الاهلي 50 نقطة

4- الوحدة 49 نقطة

5- الفيصلي 48 نقطة

6- الرائد 46 نقطة

7- الشباب 43 نقطة

8- الاتفاق 42 نقطة

9- أبها 38 نقطة

10- ضمك 35 نقطة

11- الاتحاد 35 نقطة

12- التعاون 35 نقطة

13- الفتح 33 نقطة

14- الفيحاء 32 نقطة

15- الحزم 27 نقطة

16- العدالة 21 نقطة

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