الهلال يكتب‫ التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين

سطر فريق الهلال تاريخًا جديدًا لنفسه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح أكثر فريق يحصد عدد من النقاط في تاريخ البطولة.





‫وحصل الهلال ٧٢ نقطة توج بهم بطلا للمسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق يصحب عدد النقاط متفوقا على النصر الذي حصد ٧٠ نقطة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.‬





‫وتوج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعدما حسم المنافسة لصالحه مع ملاحقه النصر وذلك قبل جولتين من النهاية.‬





‫وأسدل مساء أمس اليوم الأربعاء الستار على الدوري السعودي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث توج الهلال باللقب فيما هبطت أندية الفيحاء والعدالة والحزم.





الترتيب النهائي للدوري السعودي:-





1- الهلال 72 نقطة





2- النصر 64 نقطة





3- الاهلي 50 نقطة





4- الوحدة 49 نقطة





5- الفيصلي 48 نقطة





6- الرائد 46 نقطة





7- الشباب 43 نقطة





8- الاتفاق 42 نقطة





9- أبها 38 نقطة





10- ضمك 35 نقطة





11- الاتحاد 35 نقطة





12- التعاون 35 نقطة





13- الفتح 33 نقطة





14- الفيحاء 32 نقطة





15- الحزم 27 نقطة



