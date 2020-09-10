الهلال يكتب التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
علي نبوي
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سطر فريق الهلال تاريخًا جديدًا لنفسه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح أكثر فريق يحصد عدد من النقاط في تاريخ البطولة.
وحصل الهلال ٧٢ نقطة توج بهم بطلا للمسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق يصحب عدد النقاط متفوقا على النصر الذي حصد ٧٠ نقطة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
وتوج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعدما حسم المنافسة لصالحه مع ملاحقه النصر وذلك قبل جولتين من النهاية.
وأسدل مساء أمس اليوم الأربعاء الستار على الدوري السعودي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث توج الهلال باللقب فيما هبطت أندية الفيحاء والعدالة والحزم.
الترتيب النهائي للدوري السعودي:-
1- الهلال 72 نقطة
2- النصر 64 نقطة
3- الاهلي 50 نقطة
4- الوحدة 49 نقطة
5- الفيصلي 48 نقطة
6- الرائد 46 نقطة
7- الشباب 43 نقطة
8- الاتفاق 42 نقطة
9- أبها 38 نقطة
10- ضمك 35 نقطة
11- الاتحاد 35 نقطة
12- التعاون 35 نقطة
13- الفتح 33 نقطة
14- الفيحاء 32 نقطة
15- الحزم 27 نقطة
16- العدالة 21 نقطة
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