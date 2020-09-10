مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة





أبدي نادي بايرن ميونيخ الألماني أهتمام قوي في التعاقد مع احد مواهب نادي برشلونة من أجل تدعيم المنطقة الأمامية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن العملاق البافاري قد تواصل مع مسئولي النادي الكتالوني من أجل الحصول على خدمات بيدري.









وأشارت الصحيفة أن بعد مواجهة الفريقين والتي أنتهت بثمانية أهداف مقابل هدفين لبطل أوروبا، تواصل مسئولي النادي الألماني مع جوزيب ماريا بارتوميو من أجل التعاقد مع بيدري وهو ما لاقي رفض تام من رئيس البلوغرانا.









وتطور اللاعب صاحب الـ 17 عام مع فريق لاس بالماس في الدرجة الثانية الإسبانية قبل أن يعود إلى نادي برشلونة ليرتبط بعقد حتي عام 2023.







