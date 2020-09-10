ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
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أوضح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق أن خزينة مصر للمقاصة لم تخدش، في صفقة ضم محمد إبراهيم لاعب القلعة البيضاء.

وأشاد بما قدمه إبراهيم مع فريق مصر المقاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه صنع الفارق مع الفريق الفيومي بالمباريات الأخيرة.

وأشار ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار، أن المقاصة حصل على 23 مليون جنيه ومحمد إبراهيم مقابل انتقال إسلام جابر للزمالك.

وأوضح أن المقاصة يطلب 2 مليون دولار من أجل بيع محمد إبراهيم، مؤكدا أن اللاعب وقع لناديه الجديد.

وشدد ميدو، "أكدت في السابق أن الأهلي يفاوض محمد إبراهيم من فترة طويلة والبعض الآخر أخذ الخبر على أنه انفراد له"

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