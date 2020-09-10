إيمي سمير غانم تهنئ رامي راضوان بعيد ميلاده

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، علي تهنئة الإعلامي رامي راضوان زوج شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشرت إيمي، صورة تجمعها بالإعلامي رامي رضوان وشقيقتها دنيا ووجهت له رسالة خاصة وكتيت: "كل سنة وانت طيب يا رامي".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعبها وتباينت التعليقات موجهين له رسائل تهنئة أبرزها "كل عام وانت بخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مشاركتها في مسلسل "سوبر ميرو" مع الفنان حمدي الميرغني عام 2019.

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