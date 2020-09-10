تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، مسار اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المركز الثاني، في ظل المنافسة الشرسه مع نادي بيراميدز.

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الاسكندري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 11 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

منذ أقل من ساعة

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

الإسماعيلي ضد الزمالك..من يحسم ديربي الغضب المصري ؟

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

مفاجأة.. بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع موهبة برشلونة

02:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟