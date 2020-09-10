والد الطفل الغريق يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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 أكد أحمد الركابي والد الطفل الغريق بنادي الزمالك أنه لم يكن يريد الحديث عن ملف ابنه ولكن عقب تصريحات رئيس نادي الزمالك كان يجب عليه الرد.

وقال الركابي في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أن رئيس الزمالك تحدث بأنني كنت "بتمشى" داخل النادي وغافل عن رعاية نجلي وهذا لم يحدث.

وتابع أنه عضو جديد في نادي الزمالك ومشترك منذ سنة وذلك من أجل إسعاد ابناءه مؤكد أنه غفل عن نجله لمدة ٥ دقائق فقط وبدأ الجميع بأخراج الأطفال من حمام السباحة وعندما سأل نجله الأكبر أين محمد ليرد بأنه لم يعلم.

 وأضاف أنه سأل المشرف على حمامات السباحة ولكن اخبره بأن لايوجد أحد بالمياه.

 وأردف أنه ذهب إلى غرفة الدعم الفني وطلب بالنداء على نجله في الميكروفون وعند تفريخ الكاميرات تفاجأ بأن المكان الذي يبحث عنه ليس به كاميرا.

واختتم أن رئيس الزمالك يجب عليه وضع حد لهذا الأمر  لأن كيف يكون شاب يبلغ من العمر 19 سنة مسئولا عن حياة أطفال.

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