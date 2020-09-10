مصطفى ثابت يعزي اللواء طارق عبدالعظيم في وفاة حماته

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "الفجر"، بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة زوجة اللواء طارق عبدالعظيم "حماته"، السكرتير العام لمحافظة السويس، ووالدة الدكتور سمير سيف اليزل.

وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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