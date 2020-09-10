بعد نجاح أمل حياتي.. حنان مطاوع توجه رسالة خاصة للجمهور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستطاعت الفنانة حنان مطاوع، أن تخطف الأنظار بمسلسلها الجديد "حكاية أمل"، والذي حققت خلاله نجاحاً كبيراً بشهادة الجمهور والنقاد.

وحرصت حنان مطاوع، علي توجيه رسالة خاصة لجمهورها ومحبيها بعد ذلك النجاح ، حيث نشرت مقطع فيديو من حكاية أمل وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت: رسالة مني حباً وتقديراً ليكم كلكم، بيكم نجحت إلي اللقاء في عمل آخر.

"حكاية أمل"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.


مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.


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