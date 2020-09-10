جاريث بيل يتأمر على ريال مدريد من جديد





تأمر اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني على إدارة النادي الملكي من جديد بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ‏وضع بيل لا يمكن إصلاحه فى ريال مدريد، النادي واللاعب عليهم التضحية حتى يغادر بيل، اللاعب ليس في حسابات زيدان نهائيًا.





وأضافت التقارير ‏ان ريال مدريد ليس في عجلة من أمره مع بيل حيث سيكون التفاوض أسهل على خروج اللاعب مع اقتراب 5 اكتوبر نهاية سوق الانتقالات الصيفية لأنه في الوقت الحالي سيجتمعون اليوم مرة أُخرى بدون وجود أي عروض على الطاولة.



