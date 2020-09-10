مصطفى ثابت يقدم التعازي في وفاة والدة الدكتور سمير سيف اليزل

تقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "الفجر"، بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الدكتور سمير سيف اليزل، ووالدة زوجة اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس.



وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".