الزمالك يمنع شوبير من التعليق على مباراة الفريق أمام سموحة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وسموحة، يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تعليقه على مباراة الزمالك وسموحة المقرر إقامتها اليوم، على قناة أون تايم سبورت.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، أن رئيس نادي الزمالك أجرى اتصال بمسؤولي أون تايم، لمنع احمد شوبير من إذاعة مباراة الزمالك وسموحة.

وأكد الغندور أن ادارة قناة أون تايم سبورت تستجيب للطلب وتمنعه من التعليق.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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