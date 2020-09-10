كومان يرفض نجم مانشستر سيتي





رفض المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان رفض اقتراح إدارة نادي برشلونة بضم اللاعب إنخلينو ظهير أيسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.





وأضافت التقارير أن اللاعب الشاب على وشك الإنتقال نهائيا لصفوف نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حيث بعمل النادي الألماني على ضمه هذا الأسبوع.



