ميدو: الأهلي بحث عن مصلحته في فكرة تأجيل مباريات إفريقيا وليس تعاطفا مع الوداد









أوضح أحمد حسام ميدو أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم توافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تعاطفا مع الوداد المغربي في ظل إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.





وأكد أن الأهلي فعل ذلك من أجل مصلحته في المقام الأول، موضحا، " أنا لو في موضع الإختيار مكان فايلر سأختار التأجيل لحين عودة كل المصابين واكتمال صفوفي، سواء حسين الشحات أو عمرو السولية أو باقي اللاعبين".



