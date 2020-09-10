الترسانة يواجه البلاستيك استعدادا لبتروجت بالقسم الثاني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يلتقى عصر اليوم الخميس، فريق الترسانة، بقيادة شاكر عبد الفتاح، مع البلاستيك، بقيادة تامر عبد الخالق، باستاد حسن الشاذلي بميت عقبة، فى إطار استعدادات الشواكيش لمباراته المهمة أمام بتروجيت بملعب بتروسبورت، بالقسم الثاني.

كان الترسانة قد تعادل فى مباراته الماضية امام النجوم بهدف لكلا منهما، أحرز هدف الترسانة طارق وطني، بينما أحرز هدف النجوم اللاعب محمود صابر، بينما يبدأ البلاستيك تجاربه الودية اليوم، من أجل الوقوف على مستوى لاعبيه، بعد إعلان سلبية مسحات الفريق.

يذكر إن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين، في موسم 2013-2014، حيث فاز الترسانة بهدفين دون رد في مباراة الدور الأول، وفاز البلاستيك فى مباراة الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

وواجه الفريقان كلاهما البعض فى مباراة ودية مطلع العام الجاري، وتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما، حيث سجل البلاستيك عن طريق لاعبه حسان محمد من ركلة جزاء، وسجل للترسانة أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق، من ركلة جزاء.

ويحتل الشواكيش المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، بالقسم الثاني، بينما يحتل البلاستيك المركز الثاني بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث،برصيد 45 نقطة.

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