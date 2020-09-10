أمطار متوسطة إلى غزيرة وأحيانا رعدية.. تعرف على طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 84%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.



وتتوقع الهيئة، أن تكون أبرز الظواهر الجوية، اليوم الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة 20% وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، بينما تكون أمطار خفيفة 30% على أنحاء متفرقة من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 35

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35