البنك الأهلى يواصل ودياته بمواجهة منتخب السويس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة ومحمود أبو الليل
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، مباراه ودية امام فريق منتخب السويس ، بقيادة أشرف خضر، بملعب البنك الأهلي ، في الرابعة من عصر اليوم الخميس، ضمن برنامج الفريقان، استعداداً لعودة القسم الثاني.

و لعب فريق البنك الأهلي، تسعة مباريات ودية حقق خلالها الفوز في ثلاث مبارايات على النجوم ،واتحاد الشرطة، و السكة الحديد، وتعادل في ثلاث مبارايات مع بتروچت والقناة ،والانتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضا أمام الداخلية، وانبى ،والنصر ٠

وقحتل البنك، وصافة المجموعه الأولى، بجدول ترتيب مجموعة الصعيد، برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، متصدر المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

وخاض منتخب السويس مباراة ودية أمام النوبة يوم الاثنين الماضي، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يستعد لمواجهة فريق الداخلية بالقاهرة ضمن مباريات منافسات مجموعة القاهرة، الذي يتصدرها فريق سيراميكا برصيد ٣٢ نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة.

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