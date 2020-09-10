مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements



تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم الإيطالية، انطلاقة بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، للموسم المقبل 2020/2021.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت 19 سبتمبر، بسبع لقاءات، بعد تأجيل 3 لقاءات أخرى لموعد لاحق.
وتقرر تأجيل لقائي، بينيفينتو ضد ضيفه إنتر ميلان، ولاتسيو ضد ضيفه أتالانتا، بسبب مشاركة إنتر ميلان وأتلانتا في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.
كما تقرر تأجيل لقاء آخر بين أودينيزي وضيفه سبازيا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وجاء جدول اللقاءات السبع في الجولة الأولى من الكالتشيو على النحو التالي، علماً بأن المباريات بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب الفريق المذكورة أولاً.

السبت 19 سبتمبر

1- فيورنتينيا × تورينو (السادسة مساءاً).

2- هيلاس فيرونا × روما (التاسعة إلا ربع مساءاً).


الأحد 20 سبتمبر

1- بارما × نابولي (الثانية عشرة والنصف ظهراً).

2- جنوى × كوتوروني (الثالثة عصراً).

3- ساسولو × كالياري (السادسة مساءاً).

4- يوفنتوس × سامبدوريا (التاسعة إلا ربع مساءاً).

الاثنين 21 سبتمبر

1- ميلان × بولونيا (التاسعة إلا ربع مساءاً).

أخبار تهمك

ميدو: الأهلي بحث عن مصلحته في فكرة تأجيل مباريات إفريقيا وليس تعاطفا مع الوداد

منذ 35 دقيقة

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟