بالجلابية .. أحدث ظهور لصبري فواز عبر "إنستجرام"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان صبري فواز، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر صبري فواز، بالصورة بإطلالة غريبة وغير معتادة مرتدي جلابية ونظارة شمس، وعلق علي الصورة قائلاً: "كل سنة واحنا فلاحين".


وعلق احد المتابعين علي الصورة وكتب: "منور الدنيا كلها يا نجم.

والجدير ذكره أن أن صبري فواز، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.


والمسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من الفيروس، التي أثرت على استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.

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