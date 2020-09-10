بالجلد الأسود.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند صبري بالصورة بإطلالة مميزة مرتدية فستان بالجلد الأسود، ونسقت معه شنطة سوداء.

وعلقت علي الصورة قائله: "سعدني أن أكون الوجه العربي الوحيد الذي يقدم حقيبة بيجاسوا الجديدة".

وفي سياق آخر ستعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف.

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