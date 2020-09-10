مجدي عبدالغني: مجلس أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المجلس السابق لاتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، لم يتطرق لضياع كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " "الجميع يعرف أن الكؤوس سُرقت، ما الجديد فى الموضوع؟ النيابة قامت بالتحقيق وبالفعل تم إعادة كؤوس".
 
وأضاف: "مجلس هاني أبوريدة ليس له علاقة بضياع الكؤوس مطلقًا، ولسنا طرف فى هذا الأمر، لا أعرف ما يدور فى تفكير اللجنة الخماسية بفتح هذا الأمر خلال الوقت الحالي".

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