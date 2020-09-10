محافظ شمال سيناء: 24 % نسبة التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تقل عن 100 متر لتصبح 50 جنيها للمتر، موضحًا أن نسبة التصالح 24 % ونأمل بنهاية سبتمبر نكون أكثر من 50 و60 %.



وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظة شمال سيناء مترامية الأطراف بينها 4 مراكز تعتبر ساحلية، والعاصمة لها مكانة، موضحا أن في المحافظة يتراوح أعلى سعر في المخالفة 500 جنيه والأقل 150 جنيه،



وأكد محافظ شمال سيناء، أن سعر التصالح في مخالفات البناء بمدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح ما بين 250 و105 جنيه، وفى وسط سيناء يعد أقل في القيمة ما بين 150 و90 جنيه، والقرى السعر الأدنى 50 جنيه.



خسائر الدولة من المخالفات

وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.



وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.



وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.



ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.



وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.



وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.



