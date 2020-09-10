عيد ميلاد سعيد لحب حياتي.. هكذا هنأت دنيا سمير غانم زوجها بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تهنئة زوجها الإعلامي رامي راضوان بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.





حيث نشرت دنيا، مجموعة صور تجمعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ووجهت له رسالة خاصة قائله: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي".





وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎





وشاركت دنيا سمير غانم غانم، في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.