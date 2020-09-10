فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التخلي عن نجم الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول رغبة فايلر، في التنازل عن خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل الفريق، أن فايلر يعتبر كهربا لاعب مهم ضمن تشكيلته بسبب الإمكانيات التي يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق، بالفترة المقبلة.

وانتهت فترة الإيقاف التي تعرض لها كهربا، لمدة 10 مباريات كاملة من الاتحاد المصري، على خلفية أحداث مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وظهر كهربا، بشكل جيد في التدريبات خلال الساعات الماضية، بعدما وعد الجهاز الفني وإدارة الكرة، بالتزامه بقرارات النادي عقب العقوبة التي تعرض لها بمليون جنيه، بعد مشادة مع محمد الشناوي حارس الفريق، بالفترة الماضية.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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