برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

يستهدف نادي برشلونة خلال الأيام المقبلة البحث عن عرض مناسب من أجل بيع لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ولم يقتنع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوغرنا بخدمات الظهير البرتغالي، حيث أمر بسرعة بيع اللاعب والتعاقد مع ظهير جديد خلال الفترة المقبلة.





ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي.





ومن جهته اجتمع النادي الكتالوني بالفعل مع آرسنال ويمكن أن يوقع برقم قريب من 20 مليون.



