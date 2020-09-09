رئيس الوزراء العراقي يوجّه بمساعدات عاجلة للسودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.

ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، ستنطلق الخميس طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات.

كما وجّه الكاظمي ببدء تحميل 10 آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني. واعتبر مجلس الأمن والدفاع الوطني أن السودان يعتبر الآن "منطقة كوارث طبيعية".

وغمرت مياه الفيضان مساحات شاسعة من السودان، وبحسب تصريحات رسمية، فإن الفيضانات أدت إلى أضرار واسعة تأثر بها أكثر من نصف مليون سوداني.

أخبار تهمك

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ 36 دقيقة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تصعيد رسمي من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 8 ساعات

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

12:01 ص

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

12:02 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟