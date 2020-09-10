مفكر سياسي عن فوز ترامب: "شيطان تعرفه أفضل من ملاك لا تعرفه"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الانتخابات الأمريكية تؤثر على الكثير من دول العالم، وهذا يرجع إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد عالمي، وقدرتها العسكرية هي الأكبر على الإطلاق، وهذا الأمر متحقق منذ نهائية الحرب العالمية الثانية.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج " يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن عصبة الأمم، والأمم المتحدة هي صناعة أمريكية، خلاف أن أمريكا عنصر فعال في الحروب الدولية التي حدثت الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن نتائج انتخابات الأمريكية لها أنعكس علينا جمعيًا دولًا وشعوب، وهذا لا يعني أن تتوقف الحياة في مصر والشرق الأوسط على هذه الانتخابات.



وأشار إلى أن مصر والعالم العربي يميلون لنجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، معقبًا: " شيطان تعرفه أفضل من ملاك لا تعرفه".

