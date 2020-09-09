ميدو: الأهلي لم يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال من أجل عيون الوداد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

أكد أحمد حسام ميدو أن إدارة الأهلي لم توافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل عيون الوداد المغربي في ظل إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.

 

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " لو أنا مكان فايلر هطلب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل تجهيز كل اللاعبين سواء حسين الشحات أو عمرو السولية واستعادة باقي اللاعبين للياقة البدنية لهم".

 

يذكر أن الاتحاد الأفريقي في طريقه للإعلان عن تأجيل مباريات نصف دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي لتقام في أكتوبر المقبل بدلا من الشهر الجاري.


المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال


أكدت تقارير صحفية أن الكاف سوف يعلن اليوم الخميس تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 17 و18 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي، بينما يواجه الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية يوم ١٩ أكتوبر على أن يكون النهائي يوم ٢٦ من نفس الشهر.

وسيواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، بينما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.


أخبار تهمك

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - تصعيد رسمي من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

منذ 42 دقيقة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ 36 دقيقة

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 6 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

12:01 ص

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

12:02 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟