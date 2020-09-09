تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا فى جنوب إفريقيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت جمهورية جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و82 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة فى جنوب أفريقيا فى بيان، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و 441 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و 86 شخصًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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