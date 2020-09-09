مصادر تؤكد: مشاورات مع وليد حسني لرئاسة مجموعة قنوات فضائية ومحمد موسى رئيسا للتحرير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
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أكدت مصادر مطلعة، اختيار الإعلامي والمخرج وليد حسني، لإدارة مجموعة قنوات مملوكة لأحد رجال الأعمال، الذي له تجربة سابقة في إدارة القنوات الفضائية والتي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت المصادر، بأنه تمت عدة لقاءات خلال الفترة الماضية بين رجل الأعمال، وبين وليد حسني، لبلورة الشكل النهائي للاتفاق بينهما، والذي استقر بشكل مبدئي على رئاسته لمجموعة القنوات، واختيار الدكتور السيد الخطاري مديراً للبرامج، والإعلامي محمد موسى رئيسًا للتحرير، وأيمن أبو علي مديرًا لإنتاج.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك اجتماع مزمع عقده خلال أيام بين حسني، ورجل الأعمال، لتوقيع العقد بينهما.

وتعد هذه التجربة ليست الأولى بين رجل الأعمال ووليد حسني، حيث كان بينهما تعاون مسبق منذ عدة سنوات، ترأس فيها الأخير الفضائية التي كانت مملوكة لرجل الأعمال.

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