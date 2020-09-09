ارتفاع مخزون الخام ونواتج التقطير وهبوط البنزين في الولايات المتحدة





أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين.





وزاد مخزون الخام ثلاثة ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهيفي الرابع من سبتمبر أيلول إلى حوالي 504.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.4 مليون برميل.





ونمت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.6 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.





وأفادت بيانات معهد البترول بانخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 888 ألف برميل يوميا.





وهبطت مخزونات البنزين 6.9 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.4 مليون برميل. وبحسب الأرقام، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل

الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 557 ألف برميل.





ونمت واردات الولايات المتحدة من الخام 591 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.