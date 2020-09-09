أحمد السعدني يوجه رسالة لجمهوره

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد السعدني صور من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "السعدني" في الصور بإطلالة فكاهية وكتب تعليقا قائلا: "مهما يحاولو يطفو الواكس".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدنى، مسلسل "شبر ميه"، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، ندى موسى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على روق، وعدد كبير من الفنانين.
أحمد السعدني يوجه رسالة لجمهوره
أحمد السعدني يوجه رسالة لجمهوره

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