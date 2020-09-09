جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
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رد الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة على أنباء رحيله عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " عن المهاجم الفرنسي ردا على أنباء الرحيل عن برشلونة قال غريزمان :" لا أعرف لماذا البعض يخترع وجهات اخرى" 

وأضاف :" لدي عقد مع ممتد مع النادي، واحظي بتقدير جيد داخل النادي، لا اعرف لماذا يحكم البعض على مستقبلي بشكل من الاشاعات".

واختتم :" أعلم أنني املك ثقة النادي والمدرب أنا بخير اعلم انه كان موسم مُعقد للغاية بالنسبة لنا لكن ها نحن هنا نبدأ من جديد".

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الفرنسي على رادار عدد كبير من أندية البريمرليج أبرزها مانشستر يونايتد، توتنهام، إيفرتون، أرسنال.

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