ميركل للملك سلمان: نثمن جهود المملكة بإدارة قمة الـ20

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جرى خلاله بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الوباء.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان أجرى قبل يومين، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

إلى ذلك، نوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

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