شاهد.. خبير أمصال: "لقاح الإنفلونزا الموسمية هيساعدنا كثيرًا في أزمة كورونا"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال مصطفى محمدي، استشاري الباطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية سواء الثلاثي أو الرباعي يكتسب أهمية خاصة هذا العام بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح يكتسب أهمية كل عام عن العام الذي يسبقه.

وأضاف "محمدي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" مساء الأربعاء، أن الأزمة ليست في فيروس الإنفلونزا في حد ذاته، ولكن في المضاعفات التي قد يسببها للبعض ومنها الالتهاب الرئوي خاصة لكبار السن في ظل جائحة كورونا.

وأكد على سلامة هذا اللقاح وفاعليته، خاصة أنه متاح لكل فئات الشعب وليس له أي آثار جانبية ويمكن إعطائه للحامل في أي فترة من فترات حملها، مشددًا على أن هذا اللقاح يخضع لأحدث التغييرات التي طرأت على فيروس الإنفلونزا الموسمية.

آخر تطورات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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