مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أقترب من حسم صفقة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي خلال أيام قليلة جداً.

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن ديباي قد وافق على الشروط الشخصية مع برشلونة, وعلى كافة الأمور التعاقدية.

وأشارت الشبكة أن حتي الآن لا يوجد اتفاق نهائي بين برشلونة وليون بشأن إنهاء الصفقة، حيث يرغب النادي الفرنسي الحصول على 30 مليون يورو، ولا يرغب برشلونة في دفع أكثر من 20 مليون يورو.

ويحاول برشلونة أدخال لاعبة الفرنسي صامويل أومتيتي داخل الصفقة من أجل تخفيض القيمة المادية لديباي الا أن اللاعب قد رفض العودة إلى نادية السابق.

يذكر أن ديباي قد انتقل إلى ليون قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2017 مقابل 16 مليون يورو، بعقد يمتد حتي صيف عام 2021.

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كومان ديباي برشلونة وكومان برشلونة

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