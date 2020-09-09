خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بحث العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الصيني شي جين بينج جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، أشاد الرئيس الصيني، بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

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