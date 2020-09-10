على طريقة "اللمبي 8 جيجا".. مواطنه تقيم دعوى للتخلص من شريحة إليكترونية

في فيلم "اللمبي 8 جيجا"، زرع أحد الأطباء في جسد البطل -يقوم بدوره الفنان محمد سعد- شريحة إلكترونية على سبيل التجربة العلمية، وبعيدا عن كوميديا الفيلم، فإن مواطنة مصرية قالت إنها تعرضت لتجربة مشابهة.





